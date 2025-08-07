t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

JD Vance lässt Wasserstand von Fluss manipulieren – für Boot-Ausflug

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchauspielerin bei Massage vergewaltigt
TextWhatsApp geht gegen kriminelle Konten vor
TextAmt warnt vor Fischverzehr in Urlaubsland
TextMinisterpräsident Haseloff zieht sich zurück
TextEnde einer Ära: VW streicht den Touareg

"Ideale Kajak-Bedingungen"
Für Familienausflug: JD Vance lässt Wasserstand von Fluss anpassen

Von t-online, KON
07.08.2025 - 12:42 UhrLesedauer: 1 Min.
Wahlkampf in den USA - Parteitag der RepublikanerVergrößern des Bildes
US-Vizepräsident JD Vance: Für einen Geburtstagausflug ließ er den Wasserstand eines Flusses anpassen. (Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa-bilder)
News folgen

Für die perfekte Geburtstagsfeier hat sich JD Vance auch von dem US-Militär unter die Armee greifen lassen. Der Vorgang wird mit Sicherheitsbedenken begründet.

JD Vance hat für einen Familienausflug seine Macht als Vizepräsident spielen lassen – und Ingenieure des US-Militärs den Wasserstand des Little Miami River künstlich erhöhen lassen. Das berichtet der britische "Guardian" und beruft sich auf das USACE, den Ingenieurkorps der US-Armee. Social-Media-Posts belegen, dass Vance am 2. August auf einem Kanuausflug auf dem Fluss gesichtet wurde – am Tag seines 41. Geburtstages.

Loading...

Das USACE begründet den Schritt mit Sicherheitsgründen, laut einer anonymen Quelle des "Guardian" wurden durch den höheren Wasserstand aber vor allem "ideale Kajak-Bedingungen" geschaffen. Der Fluss wurde bereits in der Vergangenheit zu anderen Anlässen angepasst. Bei vorherigen Fällen geschah dies allerdings nicht nur für eine einzelne Person. Eine mit dem Vorgehen vertraute Quelle erklärte dem "Guardian", dass dies nicht dem gewöhnlichen Vorgehen entspreche.

imago images 0810021095Vergrößern des Bildes
Der Little Miami River in Ohio: Insider sprechen von einem ungewöhnlichen Vorgang. (Quelle: IMAGO/Sam Greene/The Enquirer/imago)

Vance, so der Vorwurf, hat öffentliche Gelder und öffentliche Infrastruktur verantwortungslos verwendet. Der Ethik-Anwalt Richard Painter, der auch für die Regierung George W. Bush tätig war, erklärte der Zeitung, dass der Schritt schnell als "heuchlerisch" wahrgenommen werden könnte.

Dies sei gerade der Fall, weil die US-Regierung Behörden wie National Park Service drastisch zusammengekürzt hat. Das Büro von JD Vance hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
MilitärUS-ArmeeUSAUkraine
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom