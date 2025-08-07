Für russische Staatsbürgerschaft Spionage für Russland: USA nehmen Soldaten fest

US-Soldaten in M1A2-Abrams-Panzern: Ein Soldat wollte wohl Dokumente zu diesem Panzermodell weitergeben. (Quelle: IMAGO/Jack Gruber, Jack Gruber/imago)

Die USA gehen gegen Spionage in den eigenen Reihen vor. Soldat Taylor Adam Lee soll sich aus einem unerwarteten Grund für die Weitergabe von Dokumenten entschieden haben.

Ein US-Soldat wurde in Texas wegen Spionageverdachts festgenommen. Das teilte das US-Justizministerium in einer Pressemitteilung mit. Demnach hatte der 22-jährige Taylor Adam Lee versucht, Informationen über den M1A2-Abrams-Kampfpanzer weiterzugeben – im Tausch für die russische Staatsbürgerschaft.

Lee soll sich mehrmals mit einer Person getroffen haben, die er für einen Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes gehalten hat. Bei einem Treffen im Juli soll er sogar eine Speicherkarte mit Dokumenten weitergegeben haben. Wie das Justizministerium unter Berufung auf die Gerichtsunterlagen schreibt, soll Lee über eine Top-Secret-Sicherheitsfreigabe verfügen – also die höchste reguläre Sicherheitsfreigabe.

"Der Russischen Föderation in jeglicher Weise zu helfen"

Weiter soll aus den Unterlagen hervorgehen, dass Lee mit seinen Vorgesetzten unzufrieden war: Als er versuchte, Schwächen des Panzers aufzudecken, hätte er nicht das erwartete Feedback bekommen. Online habe er seinem Ansprechpartner gegenüber erklärt: "Zu diesem Zeitpunkt würde ich mich sogar freiwillig bereit erklären, der Russischen Föderation in jeglicher Weise zu helfen, wenn ich vor Ort bin."

Roman Rozhavsky, der stellvertretende Leiter der FBI-Spionageabwehrabteilung, erklärte laut Mitteilung des Justizministeriums: "Die heutige Festnahme ist eine Botschaft an alle, die daran denken, die USA zu verraten – insbesondere an Angehörige der Streitkräfte, die geschworen haben, unser Heimatland zu schützen. Das FBI und unsere Partner werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Amerikaner zu schützen und geheime Informationen zu sichern."