US-Umweltbehördenchef Pruitt räumt seinen Posten

US-Umweltbehördenchef Scott Pruitt ist nach anhaltenden Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Den Rücktritt verkündete US-Präsident Trump auf dem mittlerweile üblichen Dienstweg.

Der Direktor der US-Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, ist nach einer Serie von Skandalen zurückgetreten. Präsident Donald Trump teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, er habe das Rücktrittsgesuch Pruitts akzeptiert. Stellvertreter Andrew Wheeler übernehme den Posten.



I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...