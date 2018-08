Neues "Time"-Magazin-Cover

Donald Trump geht unter

24.08.2018, 03:28 Uhr | aj, t-online.de

Zoff mit dem Justizminister, Verurteilung seiner engsten Vertrauten, ein belastendes Schuldeingeständnis. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu: Das "Time"-Magazin hält Trumps Baustellen in einer beeindruckenden Cover-Reihe fest.

Es war eine düstere Woche für den US-Präsidenten: Sein ehemaliger Wahlkampfmanager wurde von einer Jury in acht von 18 Anklagepunkten schuldig befunden. Und nach einem belastenden Schuldeingeständnis seines ehemaligen Anwalts Michael Cohen droht Trump nun sogar die Amtsenthebung.

Um die Skandale und Baustellen des Präsidenten einzufangen, hat sich das amerikanische "Time"-Magazin für sein Titelbild der kommenden Ausgabe am 3. September ein besonderes Motiv ausgesucht. Es ist der dritte Teil der sogenannten "Panik-Serie" des Künstlers Tim O'Brien.

Das Cover zeigt ein Bild des Oval Office, das mit Wasser überflutet ist. Trump paddelt an der Oberfläche, er kann seinen Kopf gerade noch über Wasser halten. Inmitten schwimmender Papiere und eines Telefons sind die Worte "In Deep" sichtbar – soll heißen Donald Trump steckt tief in der Patsche.

O'Brien schuf schon zwei vorhergehende Trump-Titel für das Magazin: Die Ausgabe vom 27. Februar 2017 spielte auf das Chaos im Weißen Haus nach Trumps Amtseinführung an. Darauf war er ebenfalls im Oval Office zu sehen. Seine Haare sind von Regen und Wind zerzaust, die Krawatte zur Seite geblasen. "Hier gibt es nichts zu sehen", lautete der Titel.



Das folgende Magazincover, vom 23. April 2018 handelte von Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die behauptete, Sex mit Trump gehabt zu haben. Auf dem Cover, das mit "Stormy" betitelt wurde, steht dem US-Präsidenten das Wasser schon bis zum Hals.

Time Magazine finishing their Trump triptych cover art this week.



As Trump himself tweeted in 2015: "On the cover of @TIME Magazine—a great honor!" pic.twitter.com/Yx4U5SUk6K — Josh Jordan (@NumbersMuncher) August 23, 2018

In einem Interview mit dem "Time"-Magazin erklärt der Künstler O'Brien, warum er sich entschloss, das Thema so weiterzuführen: "Als die unaufhörliche Flut von Breaking News über das Weiße Haus hereinbrach, Entlassungen, Skandale und das Chaos die Nachrichten bestimmte, dachte ich, die Sturm-Metapher ist weiterhin passend." Als O'Brien das erste Titelblatt der Serie schuf, glaubte er noch, das Chaos im Weißen Haus würde vorüber ziehen. Er wurde offenbar eines Besseren belehrt.

Zum neuen Cover sagte er, dass es ihm zu "morbide" erschien, Trump weiterhin am Tisch sitzen zu lassen - daher habe er ihn schwimmen lassen. "Das Bild soll suggerieren, dass er trotz zunehmender Probleme weiter kämpft."

O'Brien hat mit seiner Arbeit für "Time" bereits Geschichte geschrieben. Laut dem Magazin ist es das erste Mal seit 95 Jahren, dass eine Dreierreihe als Titel herausgegeben wurde. Bei den Lesern und in den sozialen Netzwerken scheint die Idee anzukommen.