Reporter ausgesperrt

CNN verklagt das Weiße Haus

13.11.2018, 15:52 Uhr | AFP

Die Szene, die für so viele Diskussionen sorgte: US-Präsident Trump und Reporter Acosta bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, links eine Mitarbeiterin der US-Regierung. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa)

Der US-Fernsehsender CNN hat das Weiße Haus wegen der Aussperrung seines Reporters Jim Acosta verklagt. In der am Dienstag bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage argumentiert der Sender, dass die Suspendierung der Akkreditierung gegen die Verfassungsrechte Acostas sowie von CNN verstoße, erklärte der Sender auf seiner Website.

Das Weiße Haus hatte die Maßnahme damit begründet, dass der Journalist während einer tumultartigen Pressekonferenz von Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche eine Praktikantin des Weißen Hauses angefasst haben soll, die ihm das Mikrofon wegnehmen wollte.