Rührende Szene

Bushs Hund ruht vor Sarg des Verstorbenen

03.12.2018, 18:31 Uhr | dpa

Der ehemalige US-Präsident George H.W. Bush ist tot – der schwer an Parkinson erkrankte Bush war auf die Hilfe eines Hundes angewiesen. Und der ist noch immer an seiner Seite.

Der Assistenzhund des verstorbenen Ex-Präsidenten George H. W. Bush hat seinem Herrchen die letzte Ehre erwiesen. Bushs Sprecher Jim McGrath teilte ein Bild auf Twitter, auf dem der Hund vor dem Sarg Bushs ruht. Dazu schrieb er "Mission erfüllt". Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben. Er litt an Parkinson.







Der Labrador-Retriever mit dem Namen "Sully" war sein "Service Dog". Nach einem Bericht der "Washington Post" half er dem Ex-Präsidenten etwa dabei, heruntergefallene Gegenstände aufzuheben oder Türen zu öffnen und zu schließen. "Sully" ist so prominent, dass er ein eigenes Instagram-Konto hat.