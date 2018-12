Auf dem "Walk of Fame"

Mann beschmiert Trumps Stern in Hollywood mit Hakenkreuz

27.12.2018, 15:50 Uhr | AFP

Donald Trump mit einem Replikat seines Sterns: Erneut wurde das Original in Hollywood beschmiert. (Quelle: Chris Pizzello/Reuters)

Schon oft wurde der Stern des US-Präsidenten auf Hollywoods "Walk of Fame" zum Ziel von Aktivisten. Nun hat ein Mann den Stern mit einem Hakenkreuz beschmiert.

Mit einem Hakenkreuz hat ein Mann den Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood beschmiert. Der 29-Jährige wurde nach Polizeiangaben bereits am Sonntag festgenommen, nachdem ein Passant ihn bei der Tat beobachtet hatte. Demnach benachrichtigte der Augenzeuge die Polizei und verfolgte den Mann bis zum Eintreffen der Beamten. Der 29-Jährige wurde des Vandalismus beschuldigt, das Hakenkreuz schnell entfernt.

Donald Trumps Stern in Hollywood nach einer Spitzhacken-Attacke: Immer wieder suchen Aktivisten den symbolträchtigen Ort auf. (Quelle: Mario Anzuoni/Reuters)



Trump hatte seinen Stern auf dem Walk of Fame 2007 für seine Reality-Show "The Apprentice" erhalten. Der in den Bürgersteig eingelassene Stern wurde bereits mehrfach Ziel von Vandalismus und Aktivisten. Unter anderem baute ein Aktionskünstler als Protest gegen Trumps Grenzpolitik eine kleine Mauer um den Stern.







Im Oktober 2016, damals war Trump noch Präsidentschaftskandidat, schlug ein als Bauarbeiter verkleideter Mann mit einer Spitzhacke und einem Vorschlaghammer auf den Stern ein – Berichten zufolge aus Protest gegen Trumps Behandlung von Frauen. Er wurde zu drei Jahren Haft auf Bewährung, einer Geldstrafe und Sozialdienst verurteilt.



Im vergangenen Juli zerstörte ein 24-Jähriger den Stern dann ebenfalls mit einer Spitzhacke. Das Urteil gegen den Mann, der sich selbst der Polizei stellte, steht noch aus.