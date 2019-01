Um sie bloßzustellen, postet jemand ein altes Tanzvideo von Alexandria Ocasio-Cortez. Doch die junge US-Abgeordnete dreht den Spieß um – mit einem neuen Video. Das Netz ist begeistert.

Jung, charismatisch, schlagfertig: Alexandria Ocasio-Cortez ist ein neuer Star in der US-Politik. Die 29-Jährige aus dem New Yorker Armenviertel Bronx ist gerade für die Demokraten ins Abgeordnetenhaus gezogen, vertritt ausgesprochen linke Positionen und gilt in der Partei als Hoffnungsträgerin. Das macht sie zur Zielscheibe für den politischen Gegner – und Hass im Netz.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte jemand auf Twitter ein kurzes, acht Jahre altes Video, das Ocasio-Cortez ausgelassen tanzend auf einem Hausdach zeigt. Der Clip sollte die Politikerin bloßstellen: "Hier ist Amerikas beliebteste kommunistische Besserwisserin, die sich wie ein ahnungsloser Schwachkopf benimmt", hieß es im Kommentar zu dem Video, das zunächst anonym veröffentlicht wurde und später weiterverbreitet wurde. Doch der Schuss ging nach hinten los.

Anstatt sie der Lächerlichkeit Preis zu gegen, hat das Video Ocasio-Cortez nur beliebter gemacht. Der Clip wurde innerhalb weniger Tage fast elf Millionen Mal aufgerufen (Stand: 5. Januar), aus den meisten Nutzkommentaren sprechen Sympathie und Begeisterung. Doch die beste Reaktion kommt von Ocasio-Cortez selbst.

"Wie ich höre, finden die Republikaner tanzende Frauen skandalös. Dann wartet mal ab, bis sie herausfinden, dass auch eine Kongressabgeordnete tanzen kann!", schreibt die Demokratin auf Twitter – und postet dazu dieses Video:

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6