Trump fordert strengere Kontrolle von Schusswaffen

Nach den Massakern in El Paso und Dayton ruft Donald Trump dazu auf, Schusswaffen schärfer zu kontrollieren. Der US-Präsident richtet auf Twitter einen Appell an Republikaner und Demokraten.

US-Präsident Donald Trump hat Abgeordnete dazu aufgerufen, Gesetze für strengere Kontrollen bei Schusswaffenverkäufen zu beschließen. Die Republikaner und die oppositionellen Demokraten müssten in dieser Frage gemeinsam vorgehen, twitterte das Staatsoberhaupt kurz vor seiner für Montag angekündigten ersten Stellungnahme zu zwei Schießereien mit insgesamt 29 Opfern. Diese Kontrollen bei Waffenverkäufen könnten möglicherweise mit einer Reform der Immigrations-Vorschriften verbunden werden, schlug der US-Präsident vor.

Nach den Massakern in den USA hat Trump den Medien eine Mitverantwortung für den Zorn und die Wut im Land zugeschrieben. "Die Medien haben eine große Verantwortung für Leben und Sicherheit in unserem Land", schrieb Trump am Montag auf Twitter. "Fake News haben stark zu dem Zorn und der Wut beigetragen, die sich über viele Jahre aufgebaut haben. Berichterstattung muss anfangen, fair, ausgewogen und unparteiisch zu sein." Ansonsten würden sich diese schrecklichen Probleme nur verschlimmern.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!