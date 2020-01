Serienfans empört über Logo neuer US-Streitkräfte

Donald Trump ist für seine Nähe zum Fernsehen bekannt – das zeigt sich erneut in dem von ihm präsentierten Logo der "Space Force". Es ist kaum von einem ikonischen Emblem der Serie "Star Trek" zu unterscheiden.

Mit dem Logo seiner neuen Streitkräfte für den Weltraum hat Donald Trump einmal mehr seine tiefgreifende Kenntnis der Fernsehkultur unter Beweis gestellt: Kurz nachdem der US-Präsident am Freitag auf Twitter das neue Logo vorgestellt hatte, wiesen "Star-Trek"-Fans auf die frappierende Ähnlichkeit des Designs mit dem Emblem der fiktiven "Sternenflotte" aus der TV-Kultserie hin.

For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo.



The same one I wore as a Lieutenant in 2005. pic.twitter.com/mYb60YioBP