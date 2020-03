Mithilfe eines automatisierten Anrufes sollten demokratische Wähler in Texas offenbar falsch über das Datum der US-Vorwahl am "Super Tuesday" informiert werden. Viele Bürger berichten von einer mysteriösen Roboterstimme.

Demokratische Wähler im US-Bundesstaat Texas haben während des "Super Tuesday" mysteriöse automatisierte Anrufe erhalten. Viele Bürger berichteten, dass die "Robocalls" ihnen fälschlicherweise mitteilten, dass die Vorwahlen in dem Staat für Mittwoch und nicht für Dienstag geplant seien.

"Die Anrufe behaupteten, dass Ruth Hughs und ich erst morgen abstimmen würden", sagte Stephen Chang, Kommunikationsdirektor der texanischen Regierungsbeamtin Ruth Hughs, dem US-Sender NBC.

Chang sagte, die Behörden seien "proaktiv" bei der Rückverfolgung der Anrufe. "Das Büro der Behörde hat am Dienstagnachmittag erstmals Berichte über die 'Robocalls' erhalten." Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es noch keine Auskunft darüber, wie viele Anrufe es gab.

Our office has received reports of robocalls stating misinformation about today’s primary election. To be clear, all eligible voters should vote today. Look to @VoteTexas as your source for accurate election information. #TrustedInfo2020