MEINUNGParteitagsshow der Republikaner

Videoanalyse: "Trumps Botschaften sind ziemlich effektiv"

Video-Analyse zum Parteitag der Republikaner: "Eine ganz eigene Realität, in der Trump der Held ist"

Schamlos und ziemlich effektiv: Donald Trump nutzt bei allem Spott den Parteitag der Republikaner clever in eigener Sache. Der t-online.de- Korrespondent fühlt sich, als wäre er bei "Fox News" gelandet. (Quelle: t-online.de)

"Eine ganz eigene Realität, in der Trump der Held ist": Was hinter der cleveren Inszenierung Donald Trumps steckt, erklärt t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold am Weißen Haus. (Quelle: t-online.de)