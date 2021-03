In Kenia berühmt

Obamas Stief-Großmutter Sarah ist tot

29.03.2021, 09:12 Uhr | AFP

Todesfall in der Familie des ehemaligen US-Präsidenten: Die Stief-Oma von Barack Obama ist im Alter von 99 Jahren gestorben. In Kenia war sie eine nationale Berühmtheit.

Die Stief-Großmutter von Ex-US-Präsident Barack Obama, Sarah Obama, ist tot. Die 99-jährige sei am Montagmorgen in einem Krankenhaus im westkenianischen Kisumu gestorben, teilte ihre Tochter Marsat Onyango der Nachrichtenagentur AFP mit. Wegen ihrer Verwandtschaft mit dem US-Politiker war Sarah Obama in ihrer Heimat eine Berühmtheit.

Die 1922 geborene Sarah Obama war die dritte Frau von Hussein Onyango Obama, dem Großvater des früheren US-Präsidenten. Obwohl keine Blutsverwandtschaft zwischen ihm und Sarah Obama bestand, bezeichnete Barack Obama die Kenianerin öffentlich immer wieder als Großmutter und besuchte sie mehrmals.

Nationale Berühmtheit erlangte Sarah Obama nach einem Besuch des damaligen Senators von Illinois im Jahr 2006. Nach Obamas Wahl zum US-Präsidenten zwei Jahre später entwickelte sich Sarah Obamas Haus im Dorf Kogelo in der Nähe der ugandischen Grenze zu einer Touristenattraktion, die durch Stacheldraht und Wachleute geschützt werden musste.