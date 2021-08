Trump-Unterstützer Paul will Prüfung

US-Behörde warnt: Wurmmittel hilft nicht gegen Corona

31.08.2021, 09:40 Uhr | t-online, wan

Die amerikanische Behörde FDA, die für Medikamente zuständig ist, warnt vor der Nutzung eines Wurmmittel für Pferde durch Menschen. Hintergrund ist eine Forderung des Trump-Getreuen Rand Paul. Er nimmt das Mittel bereits selbst ein.

Die amerikanische Zulassungsbehörde für Medikamente, FDA, warnt vor der Einnahme eines Mittels, das für Nutztiere vorgesehen ist und nicht gegen Corona zugelassen wurde. Die Behörde schrieb auf Twitter: "Du bist kein Pferd. Du bist keine Kuh. Wirklich Leute. Hört damit auf." Die FDA hat Ivermectin nicht zur Behandlung oder Vorbeugung von Covid-19 beim Menschen überprüft. Ivermectin-Tabletten sind in sehr spezifischen Dosen für einige parasitäre Würmer zugelassen, und es wird bisweilen für Hauterkrankungen eingesetzt. Der Wirkstoff ist aber kein antivirales Mittel. Nach Angaben der FDA verursacht die Einnahme großer Dosen dieses Medikaments ernsthafte Schäden und kann sehr gefährlich sein.

Paul: "Hass auf Trump verhindert Prüfung"

Rand Paul, US-Senator aus Kentucky und Anhänger des Ex-Präsidenten, sieht hingegen eine Anti-Trump-Haltung als Grund dafür, dass das Medikament nicht weiter geprüft werde. Der "Cincinnati Enquirer" zitierte Rand mit den Worten: "Der Hass auf Trump hat diese Leute so sehr verwirrt, dass sie nicht gewillt sind, es objektiv zu prüfen." Er selbst nehme das Mittel ein. Rand war lange Zeit praktizierender Augenarzt.

Am vergangenen Wochenende war ein Mann gestorben, der gegen die Corona-Maßnahmen in den USA protestiert hatte und an dem Virus erkrankt war. Nach Angaben seiner Frau hatte er versucht, sich mit Vitamin C, Zink, Aspirin und Ivermectin zu behandeln.