Erosion der GlaubwĂĽrdigkeit

Tatsächlich könnte das Oberste Gericht nun noch weiter an Glaubwürdigkeit verlieren. Auch deshalb äußerte sich mit John Roberts einer der Supreme Court Richter und prangerte das Durchsickern an. Dies sei nicht weniger als "Verrat". Er kündigte sofortige Ermittlungen an angesichts des "einzigartigen und ungeheuerlichen Vertrauensbruchs. Das Ganze sei ein "Affront gegen das Gericht und die hier arbeitenden öffentlichen Bediensteten" und der Versuch, "Integrität" des Obersten Gerichtshofs zu "untergraben". Dieser Versuch aber werde keinen Erfolg haben. "Die Arbeit des Gerichts wird in keiner Weise beeinträchtigt", so Roberts.