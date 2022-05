Die US-Regierung richtet eine Luftbrücke ein, um Babymilch aus dem Ausland zu importieren. Das Verteidigungsministerium "wird seine Verträge mit kommerziellen Frachtfluggesellschaften nutzen, wie es dies in den ersten Monaten der Covid-Pandemie getan hat, um Produkte aus Fabriken im Ausland zu transportieren", erklärte das Weiße Haus am Mittwoch. Die Regierung will damit gegen den Mangel an Babymilch in weiten Teilen des Landes vorgehen.