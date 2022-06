Nicht um das eigene Leben betteln

Dazu liefert die Firma ein Informationsblatt f├╝r Eltern , damit diese ihre Kinder auf einen drohenden Angriff in der Schule vorbereiten k├Ânnen. "Bei Tuffypacks ermutigen wir Menschen, ihr eigenes ├ťberleben selbst in die Hand zu nehmen ÔÇô die Situation einzusch├Ątzen und im fraglichen Moment Entscheidungen zu treffen", steht dort geschrieben. Hilfe zur Selbsthilfe. Darunter sind Tipps aufgelistet, die beispielsweise lauten: "Biete ein kleines Ziel f├╝r den Angreifer" oder "Bettle nicht um dein Leben".

Kinder sollen sich laut der Brosch├╝re ganz klein machen und hinter ihren angeblich kugelsicheren Rucks├Ąckchen zusammenkauern. Ziel: Den Schusswinkel eines Attent├Ąters zu verkleinern. Um das eigene Leben zu betteln, das klinge zwar nach einer guten Idee, so das Infoblatt. "Aufgrund des Mangels an Empathie der meisten Sch├╝tzen aber funktioniert solches Flehen selten." Wenn man keine anderen Optionen habe, soll sich das Sich-Totstellen tats├Ąchlich noch als halbwegs wirksam erwiesen haben, schreibt der Hersteller.

Von der Nische zum Standardprodukt

Solche Schulranzen gibt es l├Ąngst nicht mehr nur im Internet. Sie sind keine Nische mehr in den USA. Wer in die L├Ąden bekannter Einzelhandelsketten wie "Home Depot" oder "DickÔÇÖs Sporting Ground" geht, findet zum Beispiel die Rucks├Ącke des Herstellers Guard Dog. Laut ├╝bereinstimmenden Medienberichten sollen deren Verkaufszahlen im Internetshop und auch in den Filialen gleich nach dem Attentat an der Grundschule von Uvalde in die H├Âhe geschnellt sein.