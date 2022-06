Eigentlich wollte Joe Biden in seinem Haus in Delaware ausspannen. Doch ein Kleinflugzeug sorgte am Samstag fĂŒr Alarm – der US-PrĂ€sident musste evakuiert werden.

US-PrĂ€sident Joe Biden ist wegen des Eindringens eines Privatflugzeugs in den gesperrten Luftraum rund um den Aufenthaltsort des Staatschefs zeitweise in Sicherheit gebracht worden. Ein Vertreter des Secret Service, der fĂŒr den Schutz des PrĂ€sidenten verantwortlich ist, sagte, es habe zu keiner Zeit eine "bedeutende Bedrohung" fĂŒr Biden bestanden.

Ein Sprecher der Behörde erklĂ€rte, die Maschine sei am Samstagnachmittag (Ortszeit) versehentlich in den Luftraum ĂŒber Rehoboth im Bundesstaat Delaware eingedrungen und sei "sofort hinaus eskortiert worden".

Pilot wird vom Secret Service befragt

Erste Untersuchungsergebnisse zeigten, dass der Pilot des Privatflugzeugs sein FunkgerĂ€t nicht richtig eingestellt hatte und sich zudem nicht an die zuvor veröffentlichte LuftraumeinschrĂ€nkung hielt, wie der Secret Service mitteilte. Agenten der Behörde wĂŒrden den Piloten befragen, hieß es weiter. Biden hielt sich ĂŒbers Wochenende in seinem privaten Anwesen im KĂŒstenort Rehoboth in seinem Heimat-Bundesstaat auf. Er und First Lady Jill Biden seien nach der KlĂ€rung der Lage in das Haus zurĂŒckgekehrt, hieß es.