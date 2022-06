Kurz vor den Gouverneurswahlen in Michigan hat das FBI den republikanischen Kandidaten Ryan Kelley verhaftet. Grund ist offenbar seine Verwicklung in den Sturm auf das Kapitol im vergangenen Jahr.

Das FBI hat am Donnerstag den republikanischen Gouverneurskandidaten in Michigan, Ryan Kelley, festgenommen. Das berichten mehrere US-Medien ĂŒbereinstimmend. Grund fĂŒr Kelleys Verhaftung ist laut der US-Staatsanwaltschaft fĂŒr den Distrikt Columbia seine Rolle beim sogenannten Sturm auf das Kapitol im vergangenen Jahr, so der Fernsehsender ABC News. Der Republikaner wurde den Berichten zufolge in seinem Haus in Allendale in Michigan verhaftet.