Trump-Getreuer Ted Cruz geht Sesamstraße-Star an

Trump-Getreuer und Bef├╝rworter des Rechts auf Waffen

Ted Cruz gilt als Hardliner bei den Republikanern. Er verteidigt das Recht, Waffen zu tragen, und hat kurz nach dem Uvalde-Massaker in seinem Staat bei der Konferenz der Waffenlobby NRA gesprochen. Als die Opfer beerdigt wurden, teilte er Videos, wie er fr├Âhlich Poker spielt. Er f├╝hrte nach Bidens Wahlsieg eine Gruppe von Senatoren an, die gegen die Zertifizierung stimmen wollten. Zuletzt begr├╝├čte er die Entscheidung des obersten US-Gerichts, dass einzelne Staaten Abtreibungen verbieten und unter Strafe stellen k├Ânnen. Er wird auch als m├Âglicher Pr├Ąsidentschaftskandidaten der Republikaner gehandelt.

An unterst├╝tzenden und kritischen Kommentaren fehlte es nicht unter dem Twitter-Beitrag der Sesamstra├čenfigur. "Gratulation! Danke daf├╝r, f├╝r so viele ein Vorbild zu sein", schrieb Angela Belcamino. "Wieviel Geld bekam Elmo von Pfizer f├╝r den Beitrag", schrieb hingegen der User "Show Me The Data". Seitens der Sesamstra├če gab es keine direkte Reaktion.