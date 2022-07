USA: New York will Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankern

New York will Recht auf Abtreibung in der Verfassung

Das Oberste Gericht der USA hat das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Immer mehr Bundesstaaten verbieten nun die Eingriffe ÔÇô nicht so New York.

Der US-Bundesstaat New York will das Recht auf Abtreibungen in seiner Verfassung verankern. Der Senat des von den Demokraten regierten Bundesstaates stimmte am Freitag f├╝r einen Verfassungszusatz, der ein Recht auf Schwangerschaftsabbr├╝che und einen Zugang zu Verh├╝tungsmitteln festschreibt. Nun muss noch das Repr├Ąsentantenhaus von New York f├╝r den Text stimmen, bevor er den W├Ąhlern in einem Referendum vorgelegt wird.