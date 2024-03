Die erneute Kandidatur Joe Bidens ist nur noch reine Formsache. Doch angesichts seines hohen Alters und schlechter Umfragewerte drängt sich die Frage auf: Warum wurde keine Alternative gefunden?

Noch bevor Joe Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, stellte er sich gewissermaßen selbst ein Bein für eine mögliche zweite Amtszeit. Denn bei einem Wahlkampfauftritt Anfang März 2020 in Detroit im Bundesstaat Michigan sagte er: "Look, I view myself as a bridge, not as anything else." Er sehe sich selbst als "eine Brücke, als nichts anderes sonst".

Neben ihm stand seine künftige Vizepräsidentin Kamala Harris und alle ahnten, was der damals schon 77-Jährige meinte. Nach vier Chaosjahren unter Donald Trump sah sich Joe Biden als eine Art notwendige Übergangslösung. Neben ihm aber stünde "die Zukunft des Landes", wie Biden über die deutlich jüngeren Menschen neben ihm sagte. Wenige Tage später konkretisierte er seine Aussage in einem Interview mit der "New York Times". "I view myself as a transition candidate", sagte Biden über sich. Er sei also ein Kandidat des Übergangs.

Zwar hat Joe Biden nie wörtlich gesagt, dass er nur für eine Amtszeit bereitstehen würde. Aber diese Erwartung hat er damals eindeutig geweckt und im ganzen Land fragen sich Wählerinnen und Wähler jetzt: Warum ausgerechnet er? Die noch immer sehr schlechten Umfragewerte für Joe Biden sind ein deutliches Signal: Mehr als 55 Prozent der befragten Amerikaner missbilligen seine Amtsführung.

Warum also haben die Demokraten die erste Amtszeit nicht genutzt und einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin aufgebaut? Fünf Gründe, weshalb die Partei auf Joe Biden setzt:

1. Joe Biden ist der Amtsinhaber

In der amerikanischen Verfassung steht nirgends geschrieben, dass ein amtierender Präsident auch ein zweites Mal antreten muss. Aber es war und ist der historische Normalfall. Als Amtsinhaber hat Joe Biden das informelle, erste Zugriffsrecht auf eine zweite Kandidatur. Hat sich der qua Amt mächtigste Mann der eigenen Partei dafür entschieden, erneut anzutreten, ist er in der Regel der Favorit. Das ungeschriebene Gesetz im Washingtoner Politbetrieb lautet: Wenn er will, dann darf er auch. Als Präsident hat Joe Biden über die Jahre wie niemand sonst in der Partei die Möglichkeit, ein Netzwerk aus Unterstützern zu bauen. Zahlreiche Parteimitglieder verdanken ihm ihre aktuellen Posten im Kabinett oder in den Behörden.

2. Niemand wollte gegen Joe Biden antreten

Aussichtsreiche Kandidatinnen oder Kandidaten hätte es bei den Demokraten durchaus gegeben. Politische Figuren wie die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom oder Bidens Verkehrsminister Pete Buttigieg hätten prinzipiell gegen den Präsidenten antreten können. Sie haben es aber nicht getan.

Das spricht dafür, dass niemand in der Partei daran geglaubt hat, dass eine Kampfkandidatur zielführend oder hilfreich gewesen wäre. Innerparteilichen Streit bei den Vorwahlen zu vermeiden, ist seit jeher quasi der Heimvorteil der regierenden Partei. Diesen zu gefährden, ist hochriskant. Die von Anfang an reichlich aussichtslosen und beendeten Kandidaturen von Dean Phillips oder Marianne Williamson bestätigen im Prinzip nur: Joe Biden ist der einzig ernstzunehmende und unangefochtene Kandidat.

3. Die Mehrheit der Demokraten ist zufrieden

Die schlechten Umfragewerte mögen darüber hinwegtäuschen. Und auch die heftige Kritik an Joe Biden aus einem bestimmten Spektrum der Partei wegen seiner Gaza-Politik verzerrt mitunter den Eindruck. Unterm Strich aber ist der Präsident offensichtlich nach wie vor ziemlich beliebt. Zwar sind nicht wie anfangs 100 Prozent der eigenen Parteianhänger mit Joe Biden zufrieden, aber immerhin noch 81 Prozent.

Gründe dafür liegen unter anderem in der bei den eigenen Anhängern durchaus überzeugenden Gesetzgebung Bidens. So beschloss Bidens Regierung etwa ein Gesetz zur Überstundenvergütung, das effektiv die Löhne von rund 3,6 Millionen Arbeitern erhöht. Mit seinem "Inflation Reduction Act" schuf der Präsident nicht nur ein gigantisches Investitionsprogramm, sondern senkte unter anderem auch die monatlichen Kosten für Millionen von Diabetes-Patienten für Insulin auf 35 Dollar. Mit dem "Chips and Science Act" bringt die Biden-Regierung zahlreiche Industriearbeitsplätze zurück in die USA.