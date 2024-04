Der große Name

Kennedy war zunächst als Demokrat angetreten, hatte allerdings in der Partei gegen Joe Biden keine Chance. Inzwischen bewirbt er sich als unabhängiger Kandidat um das wohl mächtigste politische Amt der Welt. Er wird als ein Kandidat gesehen, der besonders in umkämpften Staaten relativ viele Stimmen holen und damit zum möglicherweise entscheidenden Faktor im Duell zwischen Trump und Biden werden könnte.

Die Spirituelle

Marianne Williamson tritt nicht zum ersten Mal an: Die 71-Jährige versuchte es bereits im Jahr 2020, scheiterte aber bei den Vorwahlen der Demokraten früh an Joe Biden. Auch in diesem Jahr hatte sie ihre Kandidatur im Februar eigentlich bereits eingestellt, belebte sie aber wenige Wochen später wieder.

Williamson schrieb vor ihrer politischen Karriere Selbsthilfebücher. Bekannt wurde sie als Sidekick der Talkshow-Legende Oprah Winfrey , in deren Show sie als "spirituelle Beraterin" auftrat. Sie könnte am ehesten Stimmen von Biden ziehen.

Der Geschäftsmann

Der Intellektuelle

Cornel West ist in den USA seit Jahren als sozialistischer Aktivist bekannt. Der 70-Jährige ist Uni-Professor und lehrte unter anderem in Yale, Princeton und Harvard. Während Barack Obamas Präsidentschaft war West einer der bekanntesten Kritiker des Präsidenten von links.

West trat zunächst vor einigen Monaten für die "People's Party" an. Kurz darauf verließ er die Partei und kündigte an, für die Grünen in den USA anzutreten. Später verließ er auch die Grünen und tritt nun als unabhängiger Kandidat an.