Trump trifft zum ersten Mal auf die möglichen Juroren

In der Mittagspause verbreitet Trump dann ein Video dieser Szene mit Loomer auf seiner Plattform "Truth Social". Damit reizt er die Grenzen gezielt aus, die Richter Merchan ihm gesetzt hat. Denn Trump darf sich eigentlich nicht öffentlich über Prozessbeteiligte oder deren Angehörige äußern. Trump hatte sich schon vor Wochen über die Tochter des Richters öffentlich ausgelassen. Jetzt teilt er die Inhalte anderer. Es ist das Spiel mit der Grauzone.

Es ist womöglich aber auch eine seiner vielen Verzögerungstaktiken. Muss sich der Richter auch noch um solchen Kram kümmern, gewinnt Trump Zeit. Der Staatsanwalt fordert für jede von Trumps Verletzungen der juristischen Auflagen eine Geldbuße von 1.000 Dollar. Der Richter will dazu Ende April nun einen eigenen Verhandlungstag ansetzen. Für Trump sind das Peanuts, es ist ihm die Sache wert.

Am Nachmittag beginnt die Auswahl der Juroren. Das ist von entscheidender Bedeutung, sowohl für den Ex-Präsidenten als auch für die Staatsanwaltschaft. Der Vorteil liegt in diesem Fall bei den Anklägern, denn die Juroren stammen dem Gerichtsort entsprechend alle aus Manhattan. Es ist einer jener Wahlbezirke in Amerika, in dem die meisten Menschen demokratisch und nicht republikanisch wählen.

Es sind die Eigenheiten des amerikanischen Rechtssystems, die eigentlich ein besonders faires und volksnahes Urteil ermöglichen sollen. Aber Trumps Team hat die Chance, unter den Juroren jene zu finden, die man womöglich von seiner Unschuld überzeugen kann. Darauf wird sein Anwaltsteam in den kommenden Wochen die meiste Energie verwenden. Als die vielen Kandidaten schließlich in den Gerichtssaal kommen, grinst Trump sie demonstrativ an. Die möglichen Juroren recken ihre Hälse. Ja, da sitzt tatsächlich der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten auf der Anklagebank.

Der Richter stellt Fragen an die Kandidaten, um herauszufinden, ob sie als unabhängige Geschworene geeignet sind. Dutzende von ihnen geben direkt an, sie seien nicht in der Lage, ein unvoreingenommenes Urteil über Trump zu fällen. Sie werden umgehend vom Richter entlassen.

Die Unparteilichkeit der übrigen Jury-Anwärter sollen dann die weiteren Fragen dieser Prozedur gewährleisten. Eine schwarze Frau wird nach ihrem Medienkonsum gefragt und antwortet mit "New York Times" und "CNN". Eine andere gibt an, sich gerne in Clubs herumzutreiben. Die Fragen werden aber immer politischer. Immerhin will der Angeklagte wieder republikanischer Präsident werden.

Zeugen wie aus einem Drehbuch