Politiker machen Wahlkampf mit den Protesten

An der Columbia University in New York steht das Protestcamp noch. Zwar setzte Uni-Präsidentin Nemat "Minouche" Shafik auch hier Ultimaten und drohte mit dem Einsatz der Nationalgarde. Am Himmel kreisen immer wieder Helikopter. Doch bislang verstrichen die Fristen. Die New Yorker Polizei hat das Universitätsgelände lediglich weiträumig abgesperrt und lässt nur noch Angehörige der Einrichtung per Ausweiskontrolle hinein. Selbst Journalisten dürfen sich nur während eines Zeitfensters von zwei Stunden am Nachmittag auf dem Campus aufhalten.