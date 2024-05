Mit "dieser Angelegenheit" meint Cohen die extrem komplizierte und langwierige Anbahnung einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels . 130.000 Dollar zahlte er zunächst aus eigener Tasche an jene Frau, damit sie ihren Mund hält und nicht öffentlich über eine sexuelle Affäre mit Trump aus dem Jahr 2006 spricht. All das geschah, "um Donald Trump zu beschützen", erzählt Michael Cohen mit ruhiger Stimme. Er sei damals stolz auf diesen Deal gewesen. Er wollte Trump gefallen, ihn zufriedenstellen und gierte nach dessen Anerkennung, so Cohen.

Chaos in der Endphase von Trumps Wahlkampf

Bei Trump und seinem Wahlkampfteam ging es in diesen letzten, entscheidenden Wochen vornehmlich nicht darum, wie man etwa in wichtigen Bundesstaaten noch die letzten Kräfte mobilisieren könnte. Vielmehr schienen die Mitarbeiter rund um die Uhr damit beschäftigt zu sein, die vielen kritischen Sexgeschichten ihres "Bosses", des republikanischen Kandidaten, unter Verschluss zu halten oder zu entkräften.

Immer wieder Frauen

Zu diesem Zeitpunkt litt Trumps Wahlkampf bereits heftig unter einer bekannt gewordenen Aufnahme Donald Trumps. In dieser sagte er, dass man "Frauen an die Muschi fassen müsse". Aus Sicht von Trump auch dies eine Katastrophe, insbesondere wegen der wichtigen Wählerinnen im Land. Ausgerechnet seine Ehefrau Melania soll in diesem Fall, zumindest laut den Aussagen Michael Cohens, den Plan zur Schadensbegrenzung entworfen haben: Cohen sollte versuchen, die Angelegenheit lapidar als "Locker-Room-Talk" darzustellen, also als typisches Gespräch, wie Männern es eben etwa in Sportumkleidekabinen miteinander führen, wenn keine Frau anwesend ist. Trump habe ihm gesagt, die Idee stamme von Melania. (Mehr dazu lesen Sie hier.)