Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seine Verurteilung im Schweigegeldprozess in New York als "Schande" bezeichnet. "Das war eine Schande. Das war ein manipulierter Prozess durch einen befangenen Richter, der korrupt ist", sagte Trump in einer ersten Reaktion nach seiner Verurteilung. Er sei zudem "ein sehr unschuldiger Mann". Das "wirkliche Urteil" werde bei der US-Präsidentenwahl im November fallen, kündigte die Republikaner an. Mehr zu dem Urteil lesen Sie hier.