Russische Soldaten feuern eine Anti-Panzer-Rakete von einem Pick-Up ab: Russland könnte schon bald zur Sommeroffensive in der Ukraine blasen, meint ein Experte. (Quelle: IMAGO/Alexander Reka)

Die "Operation Spinnennetz", bei der die ukrainische Armee am vergangenen Wochenende mehrere militärische Flugplätze in Russland mit Drohnen angriff, könnte weitreichende Folgen auf Russlands Angriffsfähigkeiten haben.

Der Militärhistoriker Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer erklärte am Mittwoch in einem auf YouTube veröffentlichten Video: "Man nimmt an, dass die Russen vor dem Angriff noch um die 100 Flugzeuge hatten. Von denen wird ungefähr die Hälfte einsatzbereit gewesen sein. Wenn von 50 bis 60 einsatzbereiten Jets eine signifikante Zahl zerstört wurde, hat das unmittelbaren Einfluss."