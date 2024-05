Zur Erinnerung: Der Titel des Strafverfahrens von New York lautete offiziell: "The People of New York against Donald J. Trump", im Grunde klagte also die Bevölkerung von New York, vertreten durch die Staatsanwaltschaft, Donald Trump an. Und auch das Urteil fiel am Ende durch zwölf Vertreter aus dem Volk – und nicht durch einen angeblich korrupten Richter, wie Trump nicht müde wurde zu behaupten.