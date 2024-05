Im historischen Schweigegeldprozess gegen Ex-Präsident Donald Trump ist das Urteil gefallen: Die Geschworenen in New York befanden den 77-Jährigen in allen 34 Anklagepunkten für schuldig. Trump ist damit der erste strafrechtlich verurteilte Ex-Präsident in der Geschichte der USA. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden. Trump kam ohne Kaution auf freien Fuß.