Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich erneut jede Einmischung der USA bei den Themen Meinungsfreiheit und Umgang mit der AfD verbeten. "Deutschland ist eine erwachsene Demokratie", sagte Merz am Donnerstag (Ortszeit) in einem Interview mit dem rechtsgerichteten US-Nachrichtensender Fox News. Es herrsche Meinungsfreiheit, und jeder könne für das Parlament kandidieren. "Deshalb brauchen wir keine Lektionen von außen", betonte der Kanzler.

In seinem Gespräch mit Trump und anderen Regierungsmitgliedern sei dies aber kein Thema gewesen, sagte Merz weiter. Auf die Frage, ob das Thema zur Sprache gekommen sei, antwortete Merz in einem Interview des Senders CNN: "Interessanterweise nicht mit einem Wort." Er schlussfolgere daraus, dass man sich in den USA inzwischen etwas klarer darüber sei, "was für eine Art Partei diese sogenannte Alternative für Deutschland wirklich ist".