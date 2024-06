Kurz vor dem Eintreffen im CNN-Studio meldete sich Biden auf X zu Wort und machte sich über die Behauptungen lustig. "Ich weiß nicht, was sie in diesen leistungssteigernden Mitteln haben, aber ich fühle mich ziemlich aufgeputscht. Probiert es selbst aus, Leute", schrieb Biden auf X. Er zeigte sich mit einer Getränkedose, auf der "Biden. Get Real Jack. It's just water" stand – auf Deutsch: "Sei realistisch, Jack. Es ist nur Wasser" stand. Jack wird in Amerika oft als Platzhalter für Namen verwendet. "