Worauf sie sich mit dieser Aussage konkret stützte, welche Experten diese Diagnose gestellt haben, erwähnte Pelosi nicht. Trump, so viel ist bekannt, unterzog sich im Jahr 2020 einem Kognitionstest. Die Ärzte bescheinigten ihm damals ausgezeichnete Hirnleistungen. Keine Anzeichen von Demenz. Aber das ist vier Jahre her.

Pelosi: "Müssen wir nicht schönreden"

Pelosi räumte denn auch ein, dass sie die Zweifel, die Moderatorin Bash stellvertretend für viele Wähler in den USA aufgeworfen hatte, nachvollziehen könne. "Er hatte einen schlechten Abend", sagte sie mit Blick auf den völlig verkorksten Debatten-Auftritt Bidens am vergangenen Donnerstag. "Das müssen wir jetzt nicht schönreden", so Pelosi.

Senator: "Wollen wissen, ob er jeden Tag so ist"

Inzwischen mehren sich auch die Stimmen in den Tiefen der demokratischen Partei, die ihre Besorgnis über die Gesundheit Bidens ausdrücken. So sagte der demokratische Senator Sheldon Whitehouse, man müsse sicherstellen, dass die Demokraten den Wahlkampf gewinnen, daher sei es nur folgerichtig, dass das Biden-Team alle Fragen bezüglich der Verfassung des Präsidenten transparent beantworten müsse. "Wir wollen wissen, ob es sich nur um eine Anomalie handelte, oder ob er wirklich jeden Tag so ist", so der Politiker aus dem US-Bundesstaat Rhode Island.