Sie kann zu einem Problem werden. Ich würde da schon die Programmatik als wichtigeren Faktor betrachten. Wir haben in Vorwahlkämpfen erlebt, dass Kandidaten wie Bernie Sanders (geboren 1941) oder auch Robert F. Kennedy Jr. (geboren 1954) durchaus Anhänger in der jungen Wählerschaft haben. Hier zeigt sich vielmehr eine Anti-Establishment-Haltung, die den Bruch mit den herkömmlichen politischen Eliten verdeutlicht. Das Alter kann aber eben auch ein negativer Verstärker, gerade bei den etablierten Parteien sein. Von ihnen fühlen sich junge Menschen weit weniger repräsentiert, sehen ihre Probleme und Sorgen mitunter weniger adressiert.

Es braucht eine bessere Förderung von Nachwuchspolitikern. Die private Finanzierung müsste zugunsten der staatlichen eingeschränkt werden, sodass die Kandidaten ähnliche Ausgangslagen hätten. Das könnte das Durchschnittsalter senken. Allerdings ist das angesichts der Finanzierungspraxis von Wahlkämpfen in den USA kaum umsetzbar. Es klingt wahrscheinlich auch viel zu europäisch und damit für viele private Interessen in den USA nach "Sozialismus". Es bräuchte außerdem eine Altersgrenze, wie wir sie von anderen Berufen auf der Bundesebene in den USA kennen. So gibt es ein Höchstalter von 57 Jahren für Bundespolizisten oder auch Ranger in den Nationalparks. Und auch hier wäre es wohl zunächst eine Selbstverpflichtung der Parteien, die dem vorausgehen müsste. Die sehe ich allerdings ebenso wenig.