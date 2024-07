Videoaufnahme zeigen, wie während der Rede von Trump vor Anhängern ein Knall oder Schussgeräusche zu hören sind. "See what happened" ("Seht, was geschehen ist"), sagt er noch, dann bricht er ab. Der Republikaner greift sich an den Hals, dann duckt er sich. Sicherheitsbeamte umringen ihn, dann kann er aufstehen. Die Beamten des Secret Service führen ihn von der Bühne weg. Schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren erscheinen vor dem Podium. Daraufhin sieht man im Hintergrund mehrere schwarze Limousinen wegfahren, offenbar Trumps Kolonne.