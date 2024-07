Behörden untersuchen möglichen Mordversuch Schüsse auf Trump – blutverschmiertes Gesicht Von t-online , wan Aktualisiert am 14.07.2024 - 05:52 Uhr Lesedauer: 3 Min. Player wird geladen Schüsse auf Trump: Aufnahmen zeigen den Moment des Angriffs. Kopiert News folgen

Bei einer Wahlveranstaltung von Donald Trump sind mehrere Schüsse gefallen. Der Präsidentschaftskandidat hat Blut im Gesicht.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump im US-Bundesstaat Pennsylvania sind Schüsse gefallen. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wurde mit Blut im Gesicht von der Bühne gebracht. Auf Videoaufnahmen der Veranstaltung am Samstagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt Butler waren Knallgeräusche zu hören – unklar war zunächst, ob es sich um Schüsse handelte. Später war von einem Schützen die Rede. Trump ließ kurz darauf über sein Team mitteilen, es gehe ihm gut und er werde gerade medizinisch untersucht. Er war am Ohr verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Trump hatte seine Rede in Butler gerade erst begonnen, als sich der Vorfall ereignete. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich Trump nach den ersten Knallgeräuschen sofort wegduckt. "See what happened" ("Seht, was geschehen ist"), sagt er noch, dann bricht er ab. Der Republikaner greift sich an den Hals. Sicherheitsbeamte umringen ihn, dann kann der 78-Jährige aufstehen. Die Beamten des Secret Service führen ihn von der Bühne weg.

Noch die Faust gehoben

Trump hebt noch seine Faust, während er vom US-Geheimdienst zu einem Fahrzeug eskortiert wird, wie die Videoaufnahmen zeigen. Das Videomaterial zeigt auch Blut an seinem Ohr und Scharfschützen auf einem Dach in der Nähe der Bühne, auf der Trump gestanden hatte. Trump wird von Sicherheitsbeamten gestützt, ruft der Menge noch "Kämpft!" zu. Dann sieht man mehrere schwarze Limousinen wegfahren, offenbar Trumps Kolonne.

Nach ersten Stellungnahmen aus seinem Wahlkampfteam soll es Trump gut gehen. Er danke kurze Zeit später den Einsatzkräften für ihren Einsatz. Auch der Secret Service erklärte, der Ex-Präsident sei in Sicherheit. CNN berichtet, er werde in einer medizinischen Einrichtung untersucht. Nach einigen Stunden wurde er dort wieder entlassen.

Schütze soll tot sein – und eine weitere Person

Nach Behördenangaben gab es einen Toten und zwei schwerverletzte Personen unter den Zuschauern. Der Schütze war nach Mitteilung des Secret Service auf dem Dach eines Gebäudes außerhalb des Sicherheitsbereichs. Er wurde erschossen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters gehe der Secret Service von einem Attentat aus. In Aufnahmen ist zu sehen, wie Polizisten sich auf eine Zuschauertribüne begeben und dort zwei Menschen helfen, die auf dem Boden sitzen. Auf den Stufen ist Blut zu sehen, ein Mann hat Blut auf seinem Hemd.

Im Publikum brach Panik aus. Menschen schrien. Die Trump-Anhänger wurden nach dem Vorfall evakuiert. Mit gelbem Flatterband wurde der Bereich rund um die Bühne abgesperrt und von schwer bewaffneten Einsatzkräften abgesichert.

Trump will für die Republikaner nach der Präsidentenwahl im November wieder ins Weiße Haus einziehen. Am Montag soll in Milwaukee der Parteitag der Republikaner beginnen. Dort soll er offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentenwahl gekürt werden. Nach Meldungen aus seinem Wahlkampfteam will er am Montag dort auftreten.

Solidarität aus dem Lager der Demokraten

US-Präsident Joe Biden wurde über den Vorfall unterrichtet, wie das Weiße Haus mitteilte. Etliche hochrangige Vertreter beider Parteien verurteilten die Attacke. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, schrieb auf der Plattform X, er bete für Trump.

Der demokratische Minderheitenführer der Parlamentskammer, Hakeem Jeffries, äußerte sich ähnlich. "Amerika ist eine Demokratie", schrieb er dort. "Politische Gewalt in jeglicher Form ist niemals akzeptabel." Auch der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, teilte bei X mit, er sei erschüttert über den Vorfall und erleichtert, dass es Trump gut gehe. "Politische Gewalt hat keinen Platz in unserem Land."

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat nach dem Angriff auf den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump vor einer Eskalation der Gewalt gewarnt. "Wir alle müssen diese abscheuliche Tat verurteilen und unseren Teil dazu beitragen, dass sie nicht zu weiterer Gewalt führt", teilte die Demokratin auf X mit. Sie bete für den Republikaner, seine Familie und alle, die von dem Angriff betroffen seien.