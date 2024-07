Und so könnte hinter seinem Entschluss eine Strategie stecken, die erst auf den dritten Blick erkennbar ist: Denn, was Donald Trump im Wahlkampf unter allen Umständen vermeiden will, sind jegliche Anzeichen von Schwäche. Hätte er eine Frau als Vize-Kandidatin gewählt oder jemanden, der mangelhafte Eigenschaften von ihm ausgleichen soll, würde er wohl implizit zugeben, dass ihm selbst bestimmte Qualitäten fehlen. Als er vor seinem ersten Wahlkampf 2016 einst Mike Pence als seinen Stellvertreter wählte, benötigte Trump noch die Zustimmung argwöhnischer Wähler aus dem mittleren Westen, insbesondere von Evangelikalen.

In diesem Wahlkampf 2024 fühlt sich Donald Trump, beflügelt von seinen guten Umfragewerten, offenbar deutlich stärker als noch vor acht oder vier Jahren. So hat er etwa die Evangelikalen längst auf seiner Seite. Ihnen hat er mit einem wohl auf Jahrzehnte hinaus mit einer erzkonservativen Mehrheit besetzten Obersten Gerichtshof das wohl größte Geschenk überhaupt gemacht. Für diese Gruppe braucht Donald Trump also keinen neuen Mike Pence, keinen, der netter und glaubwürdiger wirkt als er selbst.

Trump will dieses Mal einen Lautsprecher

Im Gegenteil, Donald Trump scheint mit J. D. Vance einen Mann ausgewählt zu haben, der wie ein Katalysator wirken könnte – ein deutlich jüngerer Kandidat, der ihn nicht ergänzen muss, sondern ihn noch heller erstrahlen lassen kann. Auf den ersten Blick wirkt die Wahl von Vance vielleicht etwas uninspiriert und wenig überraschend. Im Kern aber ist sie so etwas wie Trumps Maga-Booster, ein Verstärker der radikalsten Maga-Ideen.

Das wird auch deutlich bei Vances außenpolitischen Positionen, wie seiner radikalen Haltung zur Ukraine. In einem Interview mit Trumps Berater Steve Bannon sagte er einst: "Ich muss ehrlich zu Ihnen sein, es ist mir eigentlich egal, was mit der Ukraine passiert." Diese Haltung ist in weiten Teilen der Republikanischen Partei, zumindest an der Basis, anschlussfähig.

Wie problematisch ein solcher US-Vize-Präsident hingegen für die deutsche Bundesregierung werden kann, davon konnte man sich in diesem Jahr schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz überzeugen, zu der J. D. Vance extra angereist war. Er sehe Putin nicht als "existenzielle Bedrohung" für Europa an, sagte er. Wenn dem so sei, dann müssten die Europäer eben stärker aufrüsten.