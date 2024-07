Aktualisiert am 16.07.2024 - 01:12 Uhr

Wagniskapitalgeber, gefeierter Buchautor, Senator – und bald möglicherweise Vizepräsident der Vereinigten Staaten: J.D. Vance, der mit seiner Autobiografie "Hillbilly-Elegy", bekannt wurde, tritt im Rennen um das Weiße Haus als "Running Mate" von Donald Trump an. Das ist nicht nur wegen seiner kurzen und steilen politischen Karriere ungewöhnlich.

Vances Buch war weltweit ein Bestseller und wurde auch ins Deutsche übersetzt: Kanzler Olaf Scholz lobte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) im vergangenen Jahr das Werk. Es habe ihn sogar zu Tränen gerührt. "Es ist eine ganz berührende persönliche Geschichte, wie sich ein junger Mann mit schlechten Startbedingungen durchschlägt", so Scholz.

Dennoch übte der Kanzler auch Kritik an dem Autor. Leider könne man mit ihm darüber wohl nicht mehr diskutieren. "Darin besteht die Tragik: Von einem selbsterklärten konservativen Gegner Donald Trumps, der messerscharf die Ungerechtigkeiten der amerikanischen Gesellschaft analysiert und für sich nur mit Glück und seiner Militärlaufbahn einen Ausweg findet, scheint sich Vance nun zu einem feurigen Befürworter dieses Rechtspopulisten gewandelt zu haben, um dessen Unterstützung zu erhalten – und selbst Senator zu werden", so Scholz.

Ist Vance von Opportunismus getrieben?

Denn genau deshalb ist James David Vance eine eher ungewöhnliche Figur in Trumps innerem Zirkel.

Vor acht Jahren, im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl 2016, war er noch ein scharfer Kritiker von Trump. Öffentlich schimpfte Vance den republikanischen Präsidentschaftskandidaten einen "Idioten". Unter vier Augen verglich er ihn mit Adolf Hitler, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Doch bevor Trump ihn am Montag zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten machte, hatte sich der 39-Jährige längst zu einem seiner engagiertesten Verfechter gewandelt.

Trump jedoch sieht das offenkundig nicht so. Er und viele seiner Berater verweisen auf politische Überzeugungen des heutigen Senators aus Ohio. So verband Vance Isolationismus mit wirtschaftlichem Populismus, was sich mit Trumps Vorstellungen deckt. Jüngst begeisterte er die besonders konservativen Mitstreiter Trumps mit seiner lautstarken Ablehnung amerikanischer Hilfe für die Ukraine.