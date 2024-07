Der frühere Präsident Barack Obama soll sich gegenüber Verbündeten skeptisch geäußert haben, ob Joe Biden noch der geeignete Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten sein soll. Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der "Washington Post" soll der Demokrat vertrauten Personen gesagt haben, dass Bidens Chancen auf einen Wahlsieg stark gesunken seien und Biden sein Festhalten an der Kandidatur überdenken solle. Biden war von 2009 bis 2017 Obamas Vizepräsident.

CNN hatte zuvor berichtet, auch die Spitzenpolitikerin und enge Vertraute Bidens, Nancy Pelosi, habe dem Präsidenten in einem Gespräch gesagt, er könne Trump im Rennen ums Weiße Haus nicht schlagen. Sie hat sich öffentlich bislang aber nicht offen gegen ihn gestellt. Die "New York Times" schrieb unter Berufung auf informierte Kreise, Biden habe sich in den vergangenen Tagen offen für derartige Warnungen gezeigt und sich die Argumente angehört.

Biden an Corona erkrankt

Zuvor hatte der 81-Jährige mitgeteilt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Nach dem positiven Coronatest zog sich Biden am Mittwoch mit leichten Symptomen in sein Privathaus in Rehoboth im Bundesstaat Delaware zurück. Er war am Mittwoch in Las Vegas im Bundesstaat Nevada unterwegs gewesen, um vor allem bei der hispanischen Bevölkerung um Stimmen zu werben. Nach dem Positivtest fielen zwei Wahlkampfauftritte ins Wasser.