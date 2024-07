Die Stimmen, dass Joe Biden sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückziehen soll, werden immer lauter. Nun gibt es erste Gerüchte, dass Biden sogar schon am Wochenende seinen Rückzug bekannt geben könnten. Doch was würde das ganz praktisch bedeuten? t-online gibt einen Überblick.

Wie wird entscheiden wer Präsidentschaftskandidat wird?

Der Präsidentschaftskandidat wird auf der sogenannten Democratic National Convention am 19. August bestimmt. Bei dieser Parteiversammlung wählen Delegierte aus allen 50 Bundesstaaten den Präsidentschaftskandidaten. Für wen diese Delegierten abstimmen, entscheidet sich bei den sogenannten Vorwahlen. Denn die Delegierten eines Bundesstaates müssen für denjenigen Kandidaten abstimmen, der in ihrem Bundesstaat die meisten Stimmen erhalten hat. Sollte dieser seine Kandidatur zurückziehen, können diese Delegierten abstimmen, für wen immer sie wollen.

Wer könnte auf Biden folgen?

Kann Biden einen Nachfolger bestimmen?

Nein, Biden kann zwar eine Wahlempfehlung aussprechen, aber diese ist für die Delegierten nicht bindend. Die Spitze der Demokraten würde aber wahrscheinlich versuchen, schnellstmöglich – also noch vor der Convention – einen Kandidaten zu finden und versuchen, die Partei auf diesen einzuschwören. Es ist zu erwarten, dass im Fall eines Rückzugs, Biden einen neuen Kandidaten nur in Absprache mit der restlichen Parteispitze präsentieren würde.

Zum einen könnte er die nicht genutzten Wahlkampfspenden an die Spender zurücküberweisen, in der Hoffnung, dass diese das Geld dann an den neuen Präsidentschaftskandidaten spenden. Die andere Möglichkeit wäre es seine Wahlkampfspenden an die Demokratische Partei zu übergeben, welche dann den Wahlkampf des neuen Kandidaten finanzieren würde.