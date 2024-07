Aktualisiert am 31.07.2024 - 17:21 Uhr

Kamala Harris wird gegen Donald Trump antreten. Wer könnte an ihrer Seite ins Rennen gehen? Ein Überblick.

Nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf ist seine Vizepräsidentin Kamala Harris die designierte Spitzenkandidatin. Für sie beginnt jetzt wohl die Suche nach einer geeigneten Person an ihrer Seite, einem "Running Mate".

Zumindest Whitmer wird in diesem Jahr nicht Teil eines Duos mit Harris: Sie hat in den vergangenen Wochen mehrmals erklärt, dass sie nicht zur Verfügung stehe. Dass die Wahl auf den Kalifornier Newsom fällt, gilt ebenso als unwahrscheinlich, allein schon deshalb, weil er wie Harris aus Kalifornien stammt. Diese Kandidaten sind noch im Rennen:

Josh Shapiro

Der Gouverneur von Pennsylvania gilt als ausgesprochen populär in seinem Bundesstaat. 2022 konnte er sich gegen einen von Donald Trump unterstützten Kandidaten durchsetzen. Er gilt als Macher und konnte bei zwei größeren Katastrophen zeigen, wie er solche Situationen managen kann. Auch er ist wie Harris ein ehemaliger Generalstaatsanwalt. Am Sonntagabend meldete er sich zu Wort: "Ich werde alles tun, um dabei zu helfen, Kamala Harris zur 47. Präsidentin der USA zu machen". Da Pennsylvania einer der umkämpftesten Staaten bei der Präsidentschaftswahl werden könnte, hätte Harris mit dem beliebten Shapiro wohl eine höhere Gewinnchance.

Andy Beshear

Der Gouverneur von Kentucky hat sich bei den Demokraten einen Namen gemacht, weil er es schaffte, sie in dem südöstlichen, traditionell republikanischen, Bundesstaat an die Macht zu bringen. Der 46-Jährige gilt als Vermittler und brachte sogar Joe Biden und den damaligen Republikaner-Führer Mitch McConnell zu einem gemeinsamen Fototermin zusammen. Sollte er nach Washington gehen, wäre das ein Verlust für die Demokraten in Kentucky. Unklar ist auch, ob er für eine Präsidentenwahl bekannt genug ist.