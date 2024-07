Trump sagte nach dem Treffen in seinem Resort in Florida, dass er "immer ein sehr gutes Verhältnis" zu Netanjahu gehabt habe. Dabei hätten beide am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag zu Beginn des Monats wohl das erste Mal seit dem Ende von Trumps Präsidentenzeit im Januar 2021 miteinander gesprochen, berichtet ein israelischer Beamter laut der "Times of Israel".