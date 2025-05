Viele Teile kommen aus China

Ausbau von Feststofftriebwerken

Dennoch sind Experten skeptisch, wie lange Russland noch seine Rüstungskapazitäten aufrechterhalten kann. "Russland kämpft mit der Steigerung der Rüstungsproduktion gegen ständig steigende Kosten und einen Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen. Ohne einen Waffenstillstand wird der Kreml mit tieferen Ungleichgewichten in seiner innenpolitischen Wirtschaft konfrontiert und strategisch schwächer werden. 2025 wird das letzte Jahr sein, in dem Russland auf seine massiven Bestände an konventionellen Waffen aus der Sowjetära zurückgreifen kann, darunter Artillerie, Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge", schrieb bereits im Januar das Zentrum für europäische Politik-Analysen (CEPA). Es basierte seine Einschätzung auf zurückgehenden Umsatzzahlen des Rüstungskonzerns Rostec und des Raketenkonzerns Tactical Missile Corp..