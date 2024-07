Wird es Ex-Präsident Donald Trump oder die aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris ? Der bekannte US-Historiker und Wahlforscher Allan Lichtman jedenfalls hat sich auf einen Sieger der US-Präsidentschaftswahl im November festgelegt. Lichtman gilt als Wahlorakel, da er seit 1984 bis auf eine Ausnahme jeden US-Präsidenten korrekt vorhersagte. Nur im Jahr 2000 tippte er auf Al Gore, der jedoch in einer umstrittenen Wahl knapp gegen George W. Bush verlor.

Demokraten verloren drei "Schlüssel" zum Wahlsieg

Noch Anfang Juli hatte Lichtman die Demokraten davor gewarnt, Biden abzusetzen. "Das ist alles tollkühner Unsinn", sagte er dem Sender CNN. "Dieselben Experten und Meinungsforscher, die uns 2016 in die Irre geführt haben, geben den Demokraten schrecklichen Rat. Das beweist, was ich seit Jahren sage", so der Historiker. "Die Republikaner haben keine Prinzipien. Doch die Demokraten haben kein Rückgrat", sagte Lichtman damals.