Harris hatte in Phoenix bereits gezeigt, dass sie die Stimmen aus dem pro-palästinensischen Lager hört. "Wir sind hier, um für unsere Demokratie zu kämpfen, und dazu gehört auch, die Stimmen zu respektieren, die wir hier hören", sagte sie zu Zwischenrufern. Aber ob Worte alleine reichen, um die vor allem jungen Wähler zu erreichen, muss sich zeigen. "Wir betrachten sie als Teil der Regierung", sagte Hatem Abudayyeh, ein Sprecher der "Coalition to March on the DNC" und der nationale Vorsitzende des U.S. Palestinian Community Network, zu "The Hill. "Wir betrachten die Politik der eindeutigen diplomatischen und politischen, militärischen und finanziellen Unterstützung Israels als die Politik von Joe Biden und Kamala Harris."

Am Samstag versammelten sich in San Francisco Protestler vor einer Veranstaltung, bei der Spenden für Harris gesammelt werden sollten. "Hände weg vom Mittleren Osten", stand auf Plakaten zu lesen. Und eine der Zwischenruferinnen von Detroit, Salma Hamamy, stellt in einem Interview klar, was für Harris auf dem Spiel steht: "Wenn sie vorhat, nach Michigan zu kommen - weil es ein so entscheidender Swing State bei der Wahl ist -, muss sie verstehen, dass es für die Wähler in Michigan ein primäres Problem gibt". Und dieses sei die Haltung der Biden-Regierung zur Palästina-Frage. "Und wenn sie keine entscheidenden Schritte nach vorne macht - oder zumindest eine moralische Position bezieht - dann wird es eine Bewegung geben, der sie sich stellen muss", warnte die Demonstrantin, die selbst zu den Anführern der Protestbewegung an der Universität von Michigan gehört.