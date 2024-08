Oprah Winfrey überraschend bei Demokraten-Parteitag

2.55 Uhr: Überraschungsgast beim Parteitag der Demokraten in Chicago: Die TV-Moderatorin Oprah Winfrey kam am Abend (Ortszeit) am Veranstaltungsort an. Winfrey stand nicht auf der offiziellen Rednerliste. 2008 hatte sie sich für die Wiederwahl von Barack Obama ausgesprochen, zu Hillary Clinton in ihrem Wahlkampf 2016 aber geschwiegen.

Eltern vom Hamas-Geiseln sprechen

1.52 Uhr: Jon Polin und Rachel Goldberg, die Eltern von Hersh Goldberg-Polin, der am 7. Oktober von der Hamas entführt wurde, haben über ihre Odyssee gesprochen, die sie seitdem erlebt haben. Ihr in den USA geborener Sohn wurde während der Angriffe der Hamas auf Israel vom Nova-Musikfestival entführt, und im April wurde ein Video ihres Sohnes von der Hamas veröffentlicht - das erste Zeichen seit dem Angriff, dass er noch am Leben ist.

Ihr Sohn gehört zu den bekanntesten der schätzungsweise 109 israelischen Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, während die Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas weitergehen. Er war einer der Teilnehmer des Nova-Festivals, das von der Hamas gestürmt wurde. "Sein linker Arm wurde abgerissen, und er wurde nach Gaza verschleppt", sagte seine Mutter. "Seitdem leben wir auf einem anderen Planeten." Sein Vater Jon Polin sagte, dass die es keine politische Frage sei, die Geiseln zurückzubringen, sondern eine humanitäre Aufgabe." Er rief sowohl Israel als auch der Hamas zu. "In einem Wettbewerb um Schmerz gibt es keine Gewinner". Die Zeit für einen Deal in Gaza sei reif.

Kampf für Freiheit und Reden zu Recht auf Abtreibung

1.20 Uhr: Das Recht auf Abtreibung und auf künstliche Befruchtung steht am dritten Tage des Demokraten-Parteitags im Mittelpunkt. Viele Redner kritisierten die Politik der Republikaner, die sich für weitgehende Einschränkungen einsetzen. Mini Timmaraju, Präsidentin der gemeinnützigen Pro-Choice-Organisation Reproductive Freedom for All, sagte zu Beginn der Veranstaltung: "Wenn Abtreibung auf dem Stimmzettel steht, gewinnen wir". Sie kritisierte die Haltung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zur Abtreibung und lobte Vizepräsidentin Kamala Harris. Als Thema des Tages war "Kampf für Freiheit" ausgewählt worden.