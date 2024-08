Parteitag der Demokraten Harris-Vize Walz: Regierung hat im Schlafzimmer nichts verloren Von afp , dpa Aktualisiert am 22.08.2024 - 07:10 Uhr Lesedauer: 2 Min. Tim Walz: Er will Vizepräsident der Vereinigten Staaten werden. (Quelle: IMAGO/Annabelle Gordon/imago) Kopiert News folgen

Sie wollen Donald Trump bezwingen: Das Duo Kamala Harris und Tim Walz. Auf dem Parteitag der Demokraten wurde Walz nun offiziell zum Kandidaten gekürt.

Tim Walz hat die Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat der US-Demokraten angenommen. Dies sei "die Ehre meines Lebens", sagte Walz am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago. "Wir sind heute Abend alle aus einem schönen, einfachen Grund hier – wir lieben dieses Land", fuhr er fort.

Regierung und Gesetze haben nach Ansicht von Walz indes nichts im Schlafzimmer der Bürger zu suchen. Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und er stünden für ein Amerika, in dem jeder lieben könne, wen er wolle, und für ein Land, in dem die Menschen Zugang zu künstlichen Befruchtungen und zu Abtreibungen hätten, sagte Walz in seiner Rede. Die Republikaner um Kandidat Donald Trump wollten diese Freiheiten der Menschen beschneiden und etwa Abtreibungen landesweit verbieten, warnte er.

Walz hat in seiner Rede zudem zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen. "Die Familie am Ende der Straße denkt vielleicht nicht so wie Sie, sie betet vielleicht nicht so wie Sie, sie liebt vielleicht nicht so wie Sie", sagte der 60-Jährige. Aber diese Menschen seien Nachbarn, also müsse man sich um sie kümmern und sie sich um einen. "Alle gehören dazu und jeder hat die Verantwortung, seinen Beitrag zu leisten."

Walz über Trump und Vance: "Falsch" und "gefährlich"

Es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen und eine Zukunft zu schaffen, in der jeder sein Leben frei gestalten könne. "Aber nicht jeder hat das gleiche Verantwortungsbewusstsein. Manche Leute verstehen nicht, was es heißt, ein guter Nachbar zu sein." Trump und sein Vize J. D. Vance seien dafür ein Beispiel.

Sie verfolgten eine radikale Agenda, die nicht nur seltsam sei, sondern auch "falsch" und "gefährlich". "Es ist eine Agenda, um die niemand gebeten hat. Es ist eine Agenda, die niemandem außer den Reichsten und Extremsten unter uns dient. Und es ist eine Agenda, die nichts für unsere Nachbarn in Not tut."

Der vergleichsweise unbekannte Gouverneur des Bundesstaats Minnesota blickte in seiner Rede auf Stationen in seinem Leben. Über seine Kindheit in einer kleinen Stadt in Nebraska sagte Walz, "man lernt, sich umeinander zu kümmern". Mehr zu Walz lesen Sie hier.

Der 60-Jährige sprach auch über seine Karriere als American-Football-Coach, während die Menge begeistert "Coach Walz" skandierte. "Sie haben in mir das gesehen, was ich hoffte, ihnen beizubringen: eine Hingabe an das Gemeinwohl, ein Verständnis dafür, dass wir alle in einem Boot sitzen, und die Überzeugung, dass ein Einzelner für seine Mitmenschen wirklich etwas bewirken kann", sagte Walz rückblickend auf seine Zeit als Football-Trainer.

Zuvor hatte Ex-Präsident Bill Clinton auf dem Parteitag für Walz und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris geworben. Auch die Musiker Stevie Wonder und John Legend sowie Schauspielerin Mindy Kaling und Schauspieler Kenan Thompson traten in Chicago auf. Applaus bekam außerdem Talk-Queen Oprah Winfrey.