Der Sender hatte berichtet, dass Kennedy am heutigen Abend (20 Uhr deutsche Zeit) das Ende seiner Wahlkampagne verkünden wird. Kennedys Kampagne hat zu diesem Zeitpunkt eine "Rede an die Nation" angekündigt, ohne weitere Details preiszugeben. Zudem könnte Kennedy gleichzeitig seine Anhänger dazu auffordern, den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump , zu unterstützen. Ähnlich berichteten es auch weitere US-Medien.

Auch wenn es aus Kennedys Umfeld bisher heißt, er habe zu all dem noch keine Entscheidung getroffen, dürfte eine Unterstützung Trumps an diesem Punkt des Wahlkampfs niemanden mehr überraschen. Denn die Anzeichen haben sich in den letzten Wochen gehäuft. Trotz seines klangvollen Namens hat sich Kennedy schon seit Jahren zunehmend als Verbreiter von Verschwörungstheorien dem Rechtsaußenlager angenähert. Doch ob Kennedys Verzicht Trump tatsächlich einen entscheidenden Schub bringen kann, ist zu diesem Zeitpunkt alles andere als sicher.

Trump lobt Kennedy

Trump zeigte sich im Gegenzug offen, Kennedy im Falle eines Sieges einen Posten in seinem Kabinett anzubieten. Am Dienstag nannte Trump den Mann aus dem berühmten Kennedy-Clan "brillant" und "sehr klug".

Familie distanziert sich

So hatte er etwa behauptet, dass Impfungen zu Autismus führten oder dass WLAN Krebs verursache. Auch hatte er den Sturm fanatischer Trump-Anhänger auf das Capitol in Washington im Januar 2021 heruntergespielt. Kennedy hatte etwa fälschlicherweise behauptet, dass die Demonstranten damals keine Waffen getragen hätten. Große Teile der Familie, die weiter die Demokraten unterstützen, haben sich bereits vor Jahren von ihm abgewandt.

Trotz seiner umstrittenen Ansichten konnte Kennedy einige Wähler hinter sich versammeln. Zwischenzeitlich sahen ihn Umfragen landesweit bei Zustimmungswerten von knapp zehn Prozent. Der Zeitpunkt für das Ende seiner Kampagne scheint trotzdem gut gewählt zu sein: Nachdem am Donnerstag der viertägige Nominierungsparteitag der Demokraten geendet hatte, könnte das Trump-Lager mit einer Unterstützung Kennedys die Aufmerksamkeit wieder auf sich lenken. Seit dem Wechsel von Joe Biden zu Kamala Harris hatten die Republikaner in den vergangenen Wochen zunehmende Probleme damit, größere Aufmerksamkeit vieler US-Medien auf sich ziehen zu können.

Nationaler Zuspruch schwindet

Kennedys Ankündigung passt auch deshalb ins Bild, weil er seine Rede in der Stadt Phoenix im Bundesstaat Arizona halten wird. Trump wird eine Stunde später zunächst in Las Vegas sprechen, danach wird er aber in Glendale zu einer Wahlkampfveranstaltung erwartet. Die Stadt liegt ebenfalls in Arizona und ist nur wenige Autominuten von Phoenix entfernt. Theoretisch hätte Kennedy also auch die Möglichkeit, sich mit dem Republikaner auf eine Bühne zu stellen. Der Ort seiner Rede ist auch deshalb von Bedeutung, da Kennedys Wahlkampfteam mittlerweile bestätigt hat, dass er überhaupt nicht plane, bei der Wahl im November in Arizona antreten zu wollen.