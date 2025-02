Es ist ein Wirkungstreffer gegen Putin, denn nach dem Krieg hatten sich die Ölgeschäfte zwischen Russland und Indien auf einen Wert von fast drei Milliarden US-Dollar monatlich gesteigert. Auch China blockiert seit Längerem den Bau der geplanten "Power of Siberia 2"-Pipeline, die Russland mehr Geld aus Gasgeschäften in die Kassen spülen würde. Außerdem sollen wichtige Häfen in der Shadong-Provinz in China für russische Öltanker gesperrt worden sein, auch weil die Schiffe mit US-Sanktionen belegt wurden.