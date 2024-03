Eigene Familie distanziert sich

Im Verlauf der Pandemie wurde Kennedy immer radikaler: 2021 veröffentlichte er das Buch "The Real Anthony Fauci" über den obersten US-Immunologen und Berater des Präsidenten. Darin wirft Kennedy dem Wissenschaftler vor, er wirke an einem "historischen Staatsstreich gegen westliche Demokratien" mit. Im selben Jahr wurde er für seine Falschbehauptungen von den Plattformen Instagram, Facebook und YouTube verbannt.

Gern gesehener Gast war Kennedy dagegen bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen: 2020 trat er auch bei einer Veranstaltung in Berlin auf, die von der deutschen "Querdenken"-Bewegung initiiert worden war. Dort wetterte Kennedy nicht nur gegen Impfungen, sondern auch gegen den Ausbau des 5G-Netzes und sprach davon, die Gesellschaft befinde sich in einer Phase, die in die Sklaverei münden werde. Im Januar 2022 hielt er eine Rede, in der er behauptete, die aktuellen Zuständen seien schlimmer als zu Zeiten von Anne Frank. Die junge Frau war 1945 in einem Konzentrationslager der Nationalsozialisten ermordet worden.